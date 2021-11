Solo ieri si è conclusa la "bagarre" per il diritto di revisione Mercedes respinto dalla FIA sul "caso Verstapppen-Hamilton" a San Paolo, e ora la battaglia tra i due team si riapre con il contrattacco della Red Bull . Il team anglo-austriaco, infatti, ha manifestato dubbi sulla regolarità dell'ala posteriore Mercedes .

Le prove statiche della Federazione

Un movimento praticamente invisibile dall’esterno perché la parte superiore copre l’elemento inferiore. Nelle prove statiche la Federazione non ha mai riscontrato nessun tipo di irregolarità ma sarà interessante vedere come si comporterà la Red Bull nei prossimi giorni. Ma non solo. C'è un sospetto anche della Mercedes sul DRS della Red Bull. Insomma, una storia infinita.