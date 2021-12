1/14 sebastianvettel.de

Sebastian Vettel non è certo nuovo a iniziative di questo tipo. In Ungheria aveva indossato con fierezza la maglia arcobaleno in difesa dei diritti Lgbt; e a Jeddah si è subito schierato al fianco delle donne, un tema molto controverso in Arabia Saudita. Così, Seba è sceso in pista con un gruppo di ragazze del posto, 'sfidandole' in una gara di kart. "È stato un modo divertente per promuovere i valori che sono importanti per me”, ha raccontato sul suo sito ufficiale.