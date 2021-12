Brutto incidente per Charles Leclerc al termine delle seconde libere: il monegasco perde il controllo della Ferrari alla Curva 22 e sbatte violentemente con il posteriore contro le barriere. Bandiera rossa e sessione terminata in anticipo. Pilota ok, ma al Centro medico di Jeddah per accertamenti. Da verificare eventuali danni a telaio e alla Power Unit, con Leclerc che stava utilizzando quella con gli aggiornamenti nella parte ibrida

