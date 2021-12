La McLaren correrà ad Abu Dhabi, ultimo GP della stagione, con una nuova livrea realizzata dall’artista egiziana Rabab Tantawy. Si tratta di un progetto in collaborazione con Vuse nell’ambito della campagna "Driven by Change", che punta alla promozione di artisti emergenti over 25. Domenica la gara che assegnerà il titolo: live su Sky Sport F1 (canale 207) alle 14

