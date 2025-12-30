Offerte Sky
F1, i Team Principal scelgono i migliori piloti del 2025: Verstappen primo

Formula 1 fotogallery
13 foto
©IPA/Fotogramma

I team principal di Formula 1 si sono espressi votando i migliori 10 piloti della stagione 2025: Verstappen si conferma il pilota più votato, a discapito del Campione del Mondo Lando Norris. Male i piloti Ferrari, mentre Antonelli è stato escluso dalla top 10

F1, IL BILANCIO DEL 2025

