F1, i Team Principal scelgono i migliori piloti del 2025: Verstappen primo
I team principal di Formula 1 si sono espressi votando i migliori 10 piloti della stagione 2025: Verstappen si conferma il pilota più votato, a discapito del Campione del Mondo Lando Norris. Male i piloti Ferrari, mentre Antonelli è stato escluso dalla top 10
- Come da tradizione, anche quest'anno la Formula 1 ha pubblicato sul proprio sito la top 10 dei piloti della stagione scelta dai team principal delle scuderie del Mondiale 2025
- A votare sono stati: Andrea Stella (McLaren), Toto Wolff (Mercedes), James Vowles (Williams), Alan Permane (Racing Bulls), Andy Cowell (Aston Martin) Haas Ayao Komatsu (Haas), Jonathan Wheatley (Sauber) e Steve Nielsen (Alpine).
- I team principal hanno votato mantenendo l'anonimato e assegnando un punteggio identico a quello usato durante i Gran Premi: 25 punti al primo classificato, 20 al secondo e così via
- Di seguito, l'elenco dei piloti che occupano le prime dieci posizioni nella classifica disponibile sul sito formula1.com
- Eletto come miglior pilota dai team principal per il quinto anno consecutivo, Super Max ottiene una magra consolazione dopo aver abdicato come Campione del Mondo.
- Nonostante la conquista del primo titolo mondiale in carriera, l'inglese è stato battuto in questa classifica speciale da Verstappen.
- Il triello di piloti che si è giocato il Mondiale fino alla fine è quello che comanda anche in questa graduatoria, con l'australiano in terza piazza.
- Piazzamento confermato per il pilota della Mercedes, quarto anche nella classifica ufficiale della F1.
- Il balzo più importante rispetto alla classifica piloti lo fa lo spagnolo dell'Aston Martin: decimo in pista, quinto secondo i team principal.
- Proprio come il suo connazionale Alonso, anche Sainz è protagonista di un salto importante, passando da nono a sesto secondo le preferenze dei team principal.
- La stagione difficile della Ferrari ha portato Leclerc a perdere posizioni nel confronto tra la graduatoria post-Abu Dhabi e questa: da quinto a settimo, due posizioni perse per il monegasco.
- Insieme ad Alonso, anche Bearman guadagna cinque posizioni rispetto alla classifica in pista: da tredicesimo, il pilota della Haas è scalato in ottava posizione.
- Un'ottima stagione, culminata con il passaggio ufficiale in Red Bull nel 2026: Hadjar si è messo in mostra con la Racing Bulls, e i team principal lo hanno premiato inserendolo nella loro top 10.
- A chiudere la classifica dei team principal è Nico Hulkenberg, protagonista di una stagione solida con la Sauber, culminata con il primo podio della carriera a Silverstone.
- Rimangono fuori dalla top 10 Lewis Hamilton e Kimi Antonelli. Se la stagione del 7 volte campione del mondo è stata oggettivamente deludente, quella dell'italiano è stata certamente positiva, ma i team principal gli hanno preferito altri piloti.