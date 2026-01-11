Offerte Sky
F1, la Ferrari SF-26 e i nomi delle monoposto del Mondiale 2026

NUOVA STAGIONE fotogallery
12 foto
FOTO da X @ScuderiaFerrari

Tra ufficialità e potesi (più o meno probabili) che circolano con insistenza, ecco i nomi delle undici monoposto che vedremo al via da marzo del prossimo Mondiale di F1. Tutta la stagione 2026 sarà, come sempre, in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1, TUTTE LE NEWS VERSO IL MONDIALE 2026 - LE PRESENTAZIONI

