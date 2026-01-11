F1, la Ferrari SF-26 e i nomi delle monoposto del Mondiale 2026
Tra ufficialità e potesi (più o meno probabili) che circolano con insistenza, ecco i nomi delle undici monoposto che vedremo al via da marzo del prossimo Mondiale di F1. Tutta la stagione 2026 sarà, come sempre, in diretta su Sky e in streaming su NOW
- Alcuni sono già ufficiali, altre sono (probabili) ipotesi. Ecco i nomi delle monoposto degli undici team pronti a darsi battaglia da marzo per il Mondiale 2026 di Formula 1.
- SF-26 - ufficiale
- W17 - ufficiale
- MCL40A - non ufficiale
- RB22 - non ufficiale
- RS-26 - ufficiale
- FW48 - ufficiale
- AMR26 - ufficiale
- A526 - ufficiale
- VF26 - ufficiale
- VCARB03 - non ufficiale
- Per la new entry del Mondiale, indicazioni ancora da fornire sul nome della propria monoposto