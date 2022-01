Seconda giornata di test per la Ferrari sulla pista di casa: oggi in pista i titolari Carlos Sainz e Charles Leclerc. In mattinata lo spagnolo ha completato 59 giri (176 Km). Come nella precedente giornata, piloti impegnati sulla monoposto del 2018

VIDEO. TEST, DAY-2 A FIORANO: SAINZ IN PISTA - FOTO E VIDEO DEL DAY-1