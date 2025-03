La stagione 2025 di F1 parte dall'Albert Park di Melbourne, con il GP d'Australia. Sarà un'annata molto lunga, con ben 24 gare da seguire. Scopriamo insieme tutte le caratteristiche delle piste protagoniste del Mondiale 2025, che sarà come sempre live e in esclusiva su Sky e in streaming su NOW

F1, GP AUSTRALIA: DIRETTA DELLE LIBERE 1