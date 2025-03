E' solo il primo GP della stagione ma la vostra passione per la Formula 1 è già altissima! Si corre in pista a Melbourne per le prime libere e qui, con voi e con i vostri messaggi, vi raccontiamo questo primo round da #pazzidellanotte. Il GP d'Australia è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP AUSTRALIA: DIRETTA DELLE LIBERE 1