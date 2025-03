Bandiera rossa (e non è stata l'unica) nella prima sessione di libere del GP d'Australia. Bearman ha perso il controllo della sua Haas dopo un'escursione sulla ghiaia ed è finito contro le barriere alla 10: il pilota sta bene, ma i danni alla VF-25 sembrano importanti. Via radio il britannico si è scusato con il team. Il GP d'Australia è live su Sky e in streaming su NOW

