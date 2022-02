Il team principal della Haas dopo la presentazione della monoposto 2022: "È stato uno sforzo enorme da parte di tutte le persone coinvolte e ora arriva la parte divertente di portare la nuova macchina sul circuito e di combinare tutti gli elementi. La scorsa stagione è stata lunga, ma sono fiducioso che il 2022 ci vedrà di nuovo in gioco"

“Sappiamo tutti di cosa è capace il team, lo abbiamo dimostrato in passato e con questa nuova vettura, nata da una serie di regolamenti completamente nuovi e con il nostro nuovo team di progettazione in atto". Così Guenter Steiner, team principal della Haas, nel giorno della presentazione della nuova VF-22 per il prossimo Mondiale di Formula 1.