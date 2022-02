I primi giri del 2022 li ha fatti con una "vecchia" Red Bull e sul ghiaccio. Ora Max Verstappen, campione in carica della Formula 1, freme per conoscere la nuova monoposto con la quale scendere in pista dal weekend del 20 marzo in Bahrain per difendere il titolo. E grande attesa ovviamente anche per il compagno di squadra Sergio Perez e tutti gli appassionati che domani, per la prima volta, vedranno la RB18 del team anglo-austriaco. Un evento che potrete seguire in tempo reale su Sky.