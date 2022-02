5/9

LA DELUSIONE RED BULL - Sulla macchina svelata dalla Red Bull per il 2022 i principi legati alle nuove regole sono chiari, beninteso. Eppure, come già ampiamente detto, non può essere ancora considerata la "vera" RB18, ovvero quella che osserveremo in pista a partire dai test di Barcellona. Lo ha fatto capire lo stesso team principal Horner sottolineando il concetto di "evoluzione". Di fatto è stato mostrato il modello dimostrativo presentato a luglio dalla FOM. Quindi, nel complesso, non è giudicabile.

VIDEO. Matteo Bobbi spiega la nuova Red Bull