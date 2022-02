Spoiler oppure fake? Alla vigilia della presentazione della nuova Ferrari F1-75 , la monoposto per il Mondiale 2022, sui social network è spuntata la presunta prima immagine della macchina di Charles Leclerc e Carlos Sainz . Ma sarà la vera F1-75? Non manca molto prima di scoprirlo: tutto sarà svelato domani alle 14 nella diretta che potrete seguire su Sky Sport 24 , Sky Sport F1 e con il live streaming di Skysport.it.

Vera o falsa? Clicca sul post per vedere la "presunta" nuova Ferrari

Come seguire la presentazione della nuova Ferrari F1-75 LIVE su Sky

L'evento che ci porterà a conoscere la nuova Ferrari F1-75 potrete seguirlo in diretta su Sky Sport24, Sky Sport F1 e in live streaming su Skysport.it dalle 14 di domani, 17 febbraio. In tempo reale vi racconteremo l'attesa e il momento dell'unveiling, con tutti gli approfondimenti, le foto, i video e le analisi sulla vettura 2022 di Maranello. La Ferrari e tutti gli altri team saranno poi in pista per prima tornata di test che si svolgeranno dal 23 al 25 febbraio a Barcellona. Sarà un antipasto all'inizio della stagione che scatterà in Bahrain nel weekend del 20 marzo.