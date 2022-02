Arriva anche la Mercedes. Oggi il team di Brackley svelerà la nuova monoposto per il Mondiale che scatterà il 20 marzo in Bahrain. Appuntamento con la W13 di Hamilton e Russell alle 10 in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e in Live streaming su Skysport.it

