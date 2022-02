Si va in pista per la prima delle tre giornate di test del Montmeló. Per molte monoposto sarà la prima vera occasione di mostrare il lavoro fatto durante l'inverno in vista del Mondiale che scatterà il 20 marzo in Bahrain. Potrete seguire tutto in tempo reale con il Live Blog di Skysport.it, collegamenti su Sky Sport24 e approfondimenti su Sky Sport F1 con lo speciale "Race Anatomy"

