Mercedes, rivoluzione W13: com'è cambiata. FOTO

Day-1 dei test in Bahrain con un colpo di scena che arriva dal box Mercedes: messa in pista una versione della W13 rivoluzionata rispetto a Barcellona. Più magra, sidepod quasi eliminati per un concetto di pance assolutamente diverso dalle altre monoposto. Matteo Bobbi: "Vedendo la W13 ci si chiede, dove sono le masse radianti? È stato fatto un lavoro impressionante di packaging interno. Con branchie necessarie per evacuare il calore...". Nuova anche l'ala anteriore

