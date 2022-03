In pista fino alle 17 per il Day-1 dei test in Bahrain, tre giorni fondamentali per preparare al meglio il via del Mondiale che scatterà il 20 marzo sempre sul tracciato di Sakhir. Mercedes rivoluzionata. Domani l'esordio-bis di Kevin Magnussen sulla Haas, il suo ritorno per sostituire Nikita Mazepin. I test sono in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), con la sessione del mattino in Live sreaming su Skysport.it e Facebook

