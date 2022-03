Le novità mostrate sulla W13 non sarebbero state accolte benissimo dai rivali della Red Bull. Secondo "Radio paddock", il team principal della Red Bull Horner avrebbe detto: "Vìola lo spirito del regolamento e alcune parti non sono legali" TEST BAHRAIN, IL DAY-1 LIVE - FOTO: LA NUOVA MERCEDES A SAKHIR

Una Mercedes rivoluzionata, più magra e con novità anche sull'ala anteriore. Questa, in sintesi, la nuova versione della W13 scesa in pista in Bahrain per gli ultimi test prima del via della stagione di Formula 1. Novità che, secondo "radio paddock" non sarebbero state prese benissimo da Chris Horner, team principal della Red Bull. "Vìola lo spirito del regolamento e alcune parti non sono legali", avrebbe detto Horner, aprendo così un nuovo capitolo della rivalità con la Mercedes e Toto Wolff. Insomma, aspettiamoci delle contromosse.

Day-1 dei test in Bahrain con un colpo di scena che arriva dal box Mercedes: messa in pista una versione della W13 rivoluzionata rispetto a Barcellona. Più magra, sidepod quasi eliminati per un concetto di pance assolutamente diverso dalle altre monoposto. Matteo Bobbi: 'Vedendo la W13 ci si chiede, dove sono le masse radianti? È stato fatto un lavoro impressionante di packaging interno. Con branchie necessarie per evacuare il calore...'. Nuova anche l'ala anteriore TEST BAHRAIN, LIVE STREAMING DAY-1 RIVOLUZIONE MEERCEDES - Non consideratela un'altra macchina, ma una versione evoluta di quella vista nei test a Barcellona. La novità del Day-1 dei test in Bahrain riguarda la Mercedes W13., che è apparsa in una versione rivoluzionata: più magra, con un concetto di pance assolutamente diverso dalle altre monoposto. Matteo Bobbi: "Vedendo la W13 ci si chiede, dove sono le masse radianti? Si tratta di un nuovo 'vestito', è stato fatto un lavoro impressionante di packaging interno. Con branchie necessarie per evacuare il calore...". Nuova anche l'ala anteriore.

Ma è regolare la nuova versione della Mercedes? Ricordate la questione del DAS, lo sterzo magico Mercedes? Beh, con la "versione B" della W13 scesa in pista a Sakhir siamo più o meno nello stesso ambito. Per rispondere alla domanda "è regolare la Mercedes?" occorre premettere che quando le monoposto vanno in pista hanno l'ok della FIA. Poi, se necessario o su sollecitazione di altri team, si comincia a scandagliare nel regolamento per capire se effettivamente è tutto ok. Nel caso della Mercedes W13 è sbagliato parlare di una seconda macchina, occorre invece parlare si una evoluzione rispetto a quella vista al Montmeló.

Com'è cambiata la W13 da Brcellona a Sakhir? Più magra, come detto, per un concetto di pance molto diverso dagli altri team. "E' come essere andati in palestra e aver lavorato duro per avere gli addominali", ha detto in telecronaca Carlo Vanzini. Osservando la W13 è legittimo chiedersi dove sono le masse radianti, ma si tratta non di un intervento "strutturale" nuovo rispetto a Barcellona, quanto semmai un impressionante lavoro di packaging interno. Poi ci sono le branchie, diciamo "stile Ferrari", che sono necessarie per evacuare il calore. Una macchina così sulla carta può essere un fulmine sui rettilinei, ma poi bisogna anche valutare come si comporterà nelle curve. Insomma, saranno solo le prime gare a dire se a Brackley hanno fatto il colpo grosso. Intanto, il primo ostacolo che la Mercedes dovrà superare in questi test di Sakhir è quello del raffreddamento.