LA "NUOVA" W13

Day-1 dei test in Bahrain con un colpo di scena dal box Mercedes: in pista una versione della W13 rivoluzionata rispetto a Barcellona. Più magra per un concetto di pance molto diverso dalle altre monoposto. Matteo Bobbi: 'Dove sono le masse radianti della W13? Lavoro impressionante di packaging interno. Con branchie necessarie per evacuare il calore...'. Fari puntati sugli specchietti con la 'pinna di squalo', ma anche sull'ala anteriore TEST F1, DAY-1 LIVE - NUOVA MERCEDES: TUTTO REGOLARE?

RIVOLUZIONE MERCEDES - Non consideratela un'altra macchina, ma una versione evoluta rispetto a quella vista a Barcellona. La novità del Day-1 dei test in Bahrain riguarda la Mercedes., apparsa in una versione rivoluzionata: più magra, con un concetto di pance diverso dalle altre monoposto. Matteo Bobbi: "Vedendo la W13 ci si chiede, dove sono le masse radianti? Si tratta di un lavoro impressionante di packaging interno. Con branchie necessarie per evacuare il calore". Ma non sono le uniche novità che qualche dubbio o qualche discussione la stanno suscitando.