Dopo il buon andamento dei test, grande attenzione sulla Ferrari per il via della stagione. Ma qual è il suo rapporto con la "corsa nel deserto"? Nell’era Power Unit qui hanno vinto solo la Rossa e la Mercedes: il team di Maranello ha ottenuto l'ultimo successo nel 2018. Una pole alla prima gara manca invece dal 2007. Il GP è su Sky: venerdì Live streaming della conferenza piloti su Skyport.it e tutto il weekend in diretta su Sky Sport F1

C’è tanta voglia di Formula 1 e tanta voglia di Ferrari. I test di Barcellona e soprattutto quelli di Sakhir lo hanno detto in modo chiaro. Non solo. Il buon andamento della Rossa ha suscitato l'attenzione degli appassionati e in particolare dei team rivali che hanno individuato nella F1-75 la macchina da battere al via della stagione. La prima gara del 2022 in programma domenica, e che si correrà sempre sul tracciato del Bahrain (diretta Sky alle 16), sarà un primo banco di prova. Ma qual è il rapporto della Ferrari con la corsa nel deserto?. Ecco cosa dicono i numeri.