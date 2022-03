8/10

VETTEL CI SARA' - Già costretto a saltare per Covid il primo GP della stagione in Bahrain, Sebastian Vettel non si è ancora negativizzato: in dubbio la sua presenza a Jeddah, pronto a sostituirlo il connazionale Nico Hulkenberg (già in pista al Sakhir). venerdì la decisione definitiva dell'Aston Martin.

Vettel ancora positivo: gli aggiornamenti