Il pilota spagnolo nel giovedì del GP di Jeddah: "Potrebbe essere più complicato per la superficie della pista, ma c'è fiducia. La stagione è lunga e non ci sentiamo favoriti". Tutto il weekend del GP dell'Arabia Saudita è live su Sky Sport F1 (canale 207)

Il secondo posto in Bahrain ha certificato la sua solidità e la sua forza, così come solida e forte è la sua F1-75. Carlos Sainz, però, vola basso e nel giovedì del GP d'Arabia predica prudenza per una pista parzialmente cambiata rispetto al 2021 e di sicuro diversa da quella del Sakhir: "Non ci sono abbastanza dati per sapere dove saremo su questa pista e come ci comporteremo. Ma siamo fiduciosi". Lo spagnolo indica in modo più precise su quelle che pottebbero essere le difficoltà a Jeddah: "Potrebbe essere più complicato per la superficie pista, per bump e il porpoising, ma abbiamo fatto passi avanti". Passi avanti per una Ferrari che è già davanti rappresentano una buona premessa.

Tra paddock, box e la chiacchierata dei ferraristi L'arrivo dei team, i primi movimenti ai box e le curiosità dal giovedì del GP dell'Arabia Saudita, seconda tappa del Mondiale 2022. Chiacchierata tra il team principal Binotto e i piloti della Ferrari: volti distesi e sorridenti dopo la doppietta in Bahrain. Ora cresce l'attesa per il weekend di Jeddah. FERRARI - L'arrivo al circuito di Jeddah del team principal Mattia Binotto e del racing director Laurent Mekies. FERRARI - Il primo incontro tra Binotto e Leclerc nel giovedì di Jeddah. FERRARI - Primo briefing tra Binotto e Leclerc nella zona dell'hospitality Ferrari al circuito di Jeddah.

Sulla lotta al titolo Mondiale e la sua voglia di vincere Sarà per la prudenza già citata, o magari anche per una questione di scaramanzia, ma sulla possibilità di conquistare il titolo mondiale lo spagnolo dà una risposta netta: "Sarà una lunghissima stagione e non ci sentiamo favoriti per la vittoria finale, ma non c’è un favorito al momento. Siamo dove volevamo e questo è l'importante". Poi, però, non nasconde quelle che sono le sue ambizioni: "Domenica è stato un giorno bellissimo per tutti, per tutta la F1, e ora voglio salire sul gradino più alto del podio"

Alla scoperta di Jeddah, la Parigi d'Arabia Con l'inviata Mara Sangiorgio, tutte le ultime news da Jeddah, sede del secondo weekend del Mondiale di F1 2022. Cosa è cambiato dall'ultima volta che il Circus ha corso qui? E andiamo anche alla scoperta della città definita la Parigi dell'Arabia Saudita. LA PARIGI D'ARABIA - Benvenuti a Jeddah, Arabia Saudita. Qui la Formula 1 sta per vivere il secondo GP del Mondiale 2022. Dopo il trionfo Ferrari all'esordio in Bahrain, ci si aspetta un weekend da... "Mar Rosso". JEDDAH - Città portuale sul Mar Rosso, circa 4 milioni di abitanti, è un polo commerciale e un importante passaggio per la Mecca e Medina, città sacre dell'Islam. LA SECONDA VOLTA DELLA F1 - Il Mondiale ha fatto il suo debutto qui a Jeddah meno di 4 mesi fa. E' il circuito cittadino più veloce del Mondiale. Un anno fa vinse Lewis Hamilton al termine di una gara ad alta tensione con Max Verstappen che li portò a pari punti alla sfida decisiva di Abu Dhabi.

"Un paio di cose non hanno funzionato". E sul motore Tornando sulla gara in Bahrain e in vista della pole ha Jedda, Sainz ha aggiunto: "Sono arrivato vicino alla pole e quindi c'è molta fiducia. Ci sono poi un paio di cose che abbiamo capito e che non avevano funzionato. Le proveremo qui. Questa è la pista giusta per comprendere il mio grado di confidenza". Carlos sottolinea poi la forza del motore Ferrari: "Ci sono stati passi avanti importanti, ma sarà una lotta dura".