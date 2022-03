A Jeddah la principale insidia dal punto di vista meteo sembra essere il vento: possibili raffiche fino a 60 Km/h per le libere. Una situazione che si avrà per tutto il weekend? Ecco cosa dicono le previsioni. Il GP dell'Arabia Saudita è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207). Oggi la conferenza stampa dei piloti in Live streaming su Skysport.it

COM'E' CAMBIATA JEDDAH - GUIDA TV - IL TRAILER