"C'è delusione, ma bisogna mantenere il sorriso"

"C'è delusione e disappunto. Oggi Max era imprendibile, ma non abbiamo ottimizzato quanto potevamo. Lo spirito dei piloti è giusto, non dobbiamo abbatterci ma tenere il morale alto. Oggi piccoli dettagli hanno fatto la differenza: la partenza, il pit-stop che ha tenuto Leclerc dietro a Perez. Sainz non ha potuto fare altri chilometri per fare esperienza. Eravamo qui per lottare, Red Bull svilupperà e noi dovremo essere bravi a stare con loro per continuare il duello. Non penso sia un problema quello di portare in temperatura le gomme. Dobbiamo mantenere il sorriso, anche se a Imola volevamo fare meglio".