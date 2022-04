Altra domenica da dimenticare per Carlos Sainz, ritiratosi dopo due curve per un contatto con Ricciardo: "Mi ha sbattuto fuori, gli avevo lasciato spazio. Non è facile, è un momento complicato. Non riesco a girare da due gare, mi manca anche il rodaggio"

Un altro zero in casella per Carlos Sainz , che dopo l'Australia è costretto al ritiro precoce anche a Imola . Lo spagnolo, dopo un contatto con Ricciardo al Tamburello, finisce nella ghiaia e chiude anzitempo il GP di casa Ferrari .

"Ricciardo mi ha sbattuto fuori, non riesco a girare da due gare"

"Siamo partiti male, dobbiamo analizzare il perchè. Era una gara lunga, in teoria non avrebbe influito. Alla curva 2 Ricciardo mi ha sbattuto fuori, ha perso la macchina sul cordolo. Gli avevo lasciato uno spazio sufficiente per passare. Non è facile, è un momento complicato. Avevo voglia di correre sul bagnato, mi sono sentito forte in queste condizioni. Da due gare consecutive non riesco a girare, mi manca anche il rodaggio di cui avrei bisogno. Devo restare positivo, fare bene il mio mestiere e i momenti belli arriveranno".