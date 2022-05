Un altro weekend difficile per Carlos Sainz, che va a muro alla Curva 13 nel corso delle seconde libere del GP di Miami. Per lo spagnolo della Ferrari si tratta della terza gara consecutiva con un errore dopo quelli visti in Australia e a Imola. Il fine settimana di Miami è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201), in streaming su NOW e in tempo reale su skysport.it

IL VIDEO DELL'INCIDENTE - GP MIAMI, RISULTATI DELLE LIBERE