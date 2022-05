Sesto appuntamento per la F1, si corre in Spagna. La Ferrari arriva al Montmeló con l'obiettivo di confermarsi al vertice e di tornare al successo dopo Miami. Anche per questo sono stati previsti degli aggiornamenti sulla F1-75, che sarà anche più magra. Tutto il weekend di Barcellona in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming su NOW

