Charles Leclerc soddisfatto dopo aver piazzato il miglior tempo del venerdì a Monaco: "Una giornata niente male, dobbiamo lavorare sulla messa a punto e serve un ulteriore step in vista delle qualifiche. Il pubblico mi carica". Tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming su NOW

