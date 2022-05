Tanto spavento, ma per fortuna nessuna grave conseguenza dopo l'incidente che ha coinvolto Sergio Perez e Carlos Sainz durante le qualifiche del Gp di Monaco. Il messicano perde il controllo della vettura e finisce a muro, il ferrarista lo raggiunge pochi istanti dopo e non riesce ad evitarlo. Bandiera rossa e sessione conclusa in anticipo: ecco la fotosequenza di quanto accaduto

PEREZ A MURO, SAINZ LO URTA. VIDEO - GP MONACO, LECLERC CONQUISTA LA POLE