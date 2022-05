Hamilton su una barca, Bottas in moto con la fidanzata Tiffany Cromwell e Norris subito alle prese con gli autografi. Gli arrivi dei piloti al circuito di Montecarlo a poche ore da una delle gare più attese del Mondiale di F1. Oggi la diretta alle 15 su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming su NOW

