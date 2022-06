Fermo restando che Sebastian Vettel non ha ancora comunicato la sua intenzione di lasciare la F1, l'Aston Martin si sta tutelando per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Roberto Chinchero, i nomi caldi sono due: Fernando Alonso, nel caso lasci l'Alpine per far posto a Oscar Piastri, e Mick Schumacher. Il GP Baku in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming su NOW

