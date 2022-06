Formula 1

Sei pole in otto GP, ma quattro di queste non sono state trasformate in vittorie. È successo a Charles Leclerc, ma ci sono dei precedenti illustri nella storia del Mondiale. E in alcuni casi è anche arrivata la vittoria del campionato.