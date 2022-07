Tra vittorie e podi, Hamilton è il re di Silverstone. Ma sono tanti i numeri e i record che ci accompagnano alla decima gara del Mondiale 2022. E la Ferrari qui ha un primato irraggiungibile! Tutto il weekend del GP della Gran Bretagna è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

di Michele Merlino

GUIDA TV - IL CIRCUITO