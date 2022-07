Terzo nella Sprint, dopo il primo storico primo posto a Silverstone, Sainz riparte ancora più affamato dall'Austria, dove in gara scatterà alle spalle di Verstappen e Leclerc: "Sono partito bene, ho avuto un paio di lotte, prima con Verstappen in curva tre e poi sempre lì anche con Charles poco dopo - ha detto subito dopo la Sprint -. Va bene così, è stato divertente come devono esserlo le gare. Forse stavo surriscaldando le gomme quindi poi ho dovuto un po' alzare il piede. Ci sarà bisogno migliorare il passo in gara, Max è sembrato molto forte in partenza. Piano piano stavamo iniziando ad avvicinarlo, domani la gara sarà più lunga, avremo delle mescole diverse, tutto può accadere. L'importante è che entrambi saremo in lotta per cercare di battere Max".