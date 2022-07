Un designer speciale per un casco speciale: il pilota della Alpine scenderà in pista nella gara di casa con un "helmet" disegnato da un suo fan che ha appena 12 anni. Esteban sui social: "Lo adoro, non vedo l'ora d'indossarlo". Il GP di Francia è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

IL VIDEO DEL CASCO DI OCON PER LE CASTELLET - GUIDA TV