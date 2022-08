Si torna in pista: orari e programma del GP Olanda

DI LEO TURRINI

Rimonta e vittoria impressionante per SuperMax, ma con questa Red Bull è tutto più facile. Sainz salva il podio, ma non basta per una Ferrari che con il sesto posto di Leclerc non va via da Spa col sorriso. Il Mondiale torna la settimana prossima in Olanda: tutto il weekend live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW GP BELGIO, GLI HIGHLIGHTS - FORMULA 1, LE CLASSIFICHE