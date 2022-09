Russell: "Frustrante la bandiera gialla, possiamo lottare per il podio"

Meno soddisfatto, invece, George Russell. Il pilota inglese scatterà dalla terza fila, sesto posto per lui alle spalle di Sergio Perez. "Non so cosa sia successo, la mancanza di prestazioni in Q2 mi ha penalizzato in Q3 perché ho usato un set di gomme in più. Poi con la bandiera gialla non sono riuscito a completare il mio ultimo tentativo, è stato un po' frustrante". Russell però non si dispera per il sesto posto: "Non è un terribile punto di partenza. Saranno fondamentali la prima curva e i primi giri, ma non capisco per quale motivo non potremmo lottare per il podio".