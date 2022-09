Scatterà dal primo posto per il secondo anno consecutivo Max Verstappen che ha conquistato la pole position nelle qualifiche del GP di Olanda . Il pilota della Red Bull ha anticipato Leclerc , secondo, di 21 millesimi e Sainz , terzo, di 92. " È stato incredibile - ha commentato Max al termine delle qualifiche. Ieri è stata una giornata molto difficile, abbiamo lavorato con tutto il team per una notte intera e abbiamo cercato di ribaltare la situazione. Il giro è stato molto buono, siamo molto vicini con le Ferrari ma conquistare la pole su questo circuito è davvero pazzesco ".

Verstappen: "Saremo molto vicino con le Ferrari"

Verstappen parla delle modifiche subite dalla sua Red Bull: "Abbiamo cambiato parecchio perché ieri abbiamo cercato di velocizzare le operazioni in modo da mettere la macchina in pista nelle Prove Libere 2. Oggi la macchina è stata di nuovo piacevole da guidare". Un giro super quello che ha consentito all'olandese di scavalcare Leclerc: "Sono molto contento del Q3. L'ultimo tentativo rischiava di essere compromesso dal giro di lancio: avevo una macchina davanti e ho dovuto rallentare, per cui non sono riuscito a scaldare bene le gomme. Domani credo che saremo molto vicini con le Ferrari, non vedo l'ora e spero di poter fare una bella gara".