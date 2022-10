Il GP del Giappone è alle porte: alcuni piloti hanno deciso di indossare un casco speciale per una delle gare più amate. Valtteri Bottas punta sui simboli del paese nipponico, Yuki Tsunoda omaggia la sua terra con la tradizionale carpa, Mick Schumacher avrà in testa una miriade di fiori di ciliegio. Ecco questi spettacolari caschi. Tutto il weekend del GP del Giappone è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

