Cominciano ad essere ufficializzate le prime penalità in griglia in vista del GP del Messico, terz'ultimo appuntamento del Mondiale. Magnussen sostituisce l'endotermico sulla sua Haas e dovrà scontare cinque posizioni, sulla Ferrari di Sainz attenzione al turbo mentre dopo il botto di Leclerc sembra scongiurata la penalità, avendo la F1-75 del monegasco montati pezzi di ricambio. Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

