Ecco la livrea speciale della MCL36 realizzata dall'artista Anna Tangles per le vetture di Lando Norris e Daniel Ricciardo nell'ultima gara del 2022 a Yas Marina. Il lavoro dell’artista libanese rientra nella campagna Drive by Change e punta a “incoraggiare altre artiste, in particolare di creative mediorientali, abbracciando la loro passione e le loro capacità". Tutto il weekend live su Sky, in 4K e in streaming su NOW

