Tante emozioni nel box Aston Martin a ridosso del via delle libere a Yas Marina. Sorpresa per Vettel, che corre la sua ultima gara in F1: prima d'indossare il suo casco speciale per questa gara, trova quello che indossava da bambino ma anche la tuta e la gigantografia del "piccolo Seb" al tempo dei kart. Papà Norbert non trattiene le lacrime e i due si abbracciano.

L'EMOZIONE DI PAPA' VETTEL PER L'ULTIMO GP DI SEB: IL VIDEO