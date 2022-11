Binotto-Ferrari, è finita: i motivi del divorzio

Qualche sussurro prima di Monza per una stagione che aveva così di colpo preso una deriva negativa, qualche voce in più dopo Singapore, la quasi certezza alla vigilia di Abu Dhabi, ma tutto sottotraccia fino all'ufficialità del divorzio tra Mattia Binotto e la Ferrari. L’improvvisa esplosione delle voci, tanto fragorosa, quanto anomala, come un estremo tentativo muovendo delle pedine per evitare lo scacco matto. Scacco al re e la Ferrari decide, dopo 4 stagioni, di cambiare il team principal.



Troppo poche 7 vittorie su 82 Gran Premi, in mezzo un accordo riservato con la federazione, per un motore, mai giudicato irregolare, ma sospetto. Via all’inferno per una stagione intera a fare presenza, sverniciati in rettilineo con i soli lampi di Leclerc, allo slogan date una macchina a questo ragazzo e colpi di orgoglio di Vettel. La squadra in pista a lavorare come non mai per trovare dei set up estremi per salvare il salvabile, forse da questo punto vista la miglior stagione quella 2020, ma tutto in secondo piano. Seb licenziato con una telefonata, dentro Sainz, per completare una buona coppia, sulla carta perfetta, come in tutti i top team che vogliono vincere il Mondiale, una punta e un rifinitore che un giorno, vedi Massa 2008, può anche diventare primo attaccante.