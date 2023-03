Interattività sempre più coinvolgete per gli abbonati Sky e una grande novità arriva con il via della stagione di F1 sin dal venerdì di libere: si tratta della App disponibile sia per Sky Glass che per Sky Q e attraverso la quale sarà possibile avere highlights, classifiche, tempi, team radio e onboard durante le fasi salienti dell'evento. Non serve alcuna registrazione, create la vostra F1! Ecco come funziona

IL VIDEO - GP BAHRAIN, LE QUALIFICHE IN LIVE STREAMING