L'Australia è la terza tappa del Mondiale 2023. Attenzione agli orari, dato che si andrà in pista nella notte o nelle prime ore del mattino in Italia. Intanto, il via giovedì con il live streaming della conferenza piloti alle 12.30. Tutto il weekend di Melbourne in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

IL SUPER-WEEKEND DI F1 E MOTOGP SU SKY