Il weekend in Australia, terzo della stagione di F1, scatena i piloti e la loro fantasia: tanti i caschi a tema dedicati alla gara di Melbourne. A cominciare dal padrone di casa Ricciardo, ora nel ruolo di terza guida in Red Bull, ma che ha avuto modo d'indossare il suo "helmet" speciale. Tutto il fine settimana di Melbourne in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

IL SUPER-WEEKEND DI F1 E MOTOGP SU SKY