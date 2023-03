Max Verstappen, dopo aver dominato la prima sessione di libere, ha chiuso al 3° posto la seconda condizionata dalla pioggia: "Non è stato l'ideale, non siamo mai entrati in una finestra per capire le gomme. Le sensazioni sono comunque buone. Pioggia? No, speriamo in una gara asciutta". Perez: "E' stata una giornata un po' folle". Tutto il fine settimana di Melbourne in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

GP AUSTRALIA, HIGHLIGHTS DELLE LIBERE