La gara di questo weekend in Australia ripropone un "antico" duello, quello tra Hamilton e Alonso che scatteranno insieme dalla seconda fila all'Albert Park. E torna alla mente la stagione 2007, quando i due erano compagni di squadra in McLaren e lo spagnolo, campione del mondo in carica, incassò sulla pista di Melbourne un sorpasso all'esterno della prima curva dal giovane Lewis. GP domenica live alle 7 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

