Dopo un ottimo secondo posto in Australia, Lewis Hamilton può finalmente sorridere: "Non me lo aspettavo, anche perchè continuo a non sentirmi connesso a questa Mercedes. Ora dobbiamo lavorare per chiudere il divario con l'Aston Martin, il progetto è a lungo termine". Il Mondiale torna il 30 aprile con la gara a Baku: diretta Sky e in streaming su NOW

"Possiamo chiudere il divario con l'Aston Martin"

"Gara folle. C’è stata un po’ di sfortuna per George oggi. La nostra affidabilità è sempre stata buona, quindi è un episodio sfortunato questo. Ma per noi ci sono stati tanti punti, non mi aspettavo di arrivare secondo. Sono molto grato di questo. Io non mi sento connesso a questa vettura, non mi sento a mio agio in macchina. Continuo a guidare nel modo migliore possibile malgrado questo e cerco di lavorare per creare questa connessione, ma è un progetto a lungo termine. Considerando che siamo in ritardo rispetto alla Red Bull essere qui in lotta con la Aston Martin per noi è fantastico. Possiamo chiudere questo divario. Fernando spingeva tantissimo, forse sul passo puro era più veloce di me, ma sono riuscito a tenerlo dietro. Di questo sono contento".